O Mercado Livre e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), entidade responsável por toda a administração do futebol na América do Sul, anunciam mais um acordo de parceria. O e-commerce líder na América Latina é o novo Patrocinador Oficial da CONMEBOL Copa América 2024, torneio de seleções que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho a 14 de julho.

O acordo histórico reforça o compromisso da empresa em investir cada vez mais no cenário esportivo e visa fortalecer seu compromisso em contribuir para a construção de um legado duradouro, criando conexões autênticas alinhadas aos seus valores fundamentais.

“O Mercado Livre escolheu apoiar a CONMEBOL Copa América USA 2024™porque reconhecemos o papel central que o futebol desempenha na vida das pessoas na América do Sul”, afirma Sean Summers, CMO do Mercado Livre. “Assim como no esporte mais popular da região, vemos uma conexão intrínseca com nossos valores de inclusão, diversidade e conexão com milhões de usuários. Estamos comprometidos em oferecer experiências valiosas e autênticas, não apenas no comércio eletrônico, mas também no apoio ao esporte que tanto amamos”, acrescentou.

O investimento anunciado consiste em ativações da marca e promoções em partidas da competição, além de ampliar a parceria entre Mercado Livre e CONMEBOL, que passa a ser patrocinador de todas as competições organizadas pela entidade, incluindo CONMEBOL Libertadores (masculino e feminina), CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa.

Sobre o Mercado Livre

O Mercado Livre é a companhia líder em e-commerce e serviços financeiros na América Latina, que oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos por meio da internet, assim como soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios. Além da plataforma de e-commerce e do banco digital Mercado Pago, a empresa conta com os serviços do Mercado Envios, Mercado Livre VIS (Veículos, Imóveis e Serviços), Mercado Ads e Mercado Shops. Maior e mais completo marketplace da América Latina, o ecossistema do Mercado Livre atingiu mais 148 milhões de usuários ativos na região em 2022, sendo 73 milhões de compradores e 3,3 milhões de vendedores, permitindo alcançar 509 visitas, 36 compras e 173 transações a cada segundo. Em 2022, sua receita líquida atingiu US$ 10,5 bilhões, quando também alcançou US$ 34,4 bilhões em vendas, superando a marca de mais de 1 bilhão de produtos enviados. Fundado em 1999 e presente em 18 países, o Mercado Livre superou a marca de 39 mil colaboradores diretos na região, mais de 15 mil apenas no Brasil, seu principal mercado. Atualmente, é uma das 10 melhores empresas para trabalhar no país, dentre as 10 melhores em tecnologia, sendo ainda a melhor para as mulheres.

Sobre a CONMEBOL Copa América USA 2024™

A CONMEBOL Copa América USA 2024™ será realizada nos Estados Unidos e contará com a participação de 10 equipes da CONMEBOL e 6 equipes convidadas da Concacaf. Nesta edição, este tradicional torneio está sendo organizado por ambas as confederações. Em sua 48ª edição de uma das

competições mais importantes do continente, esta será a segunda vez na história do torneio que irá receber 16 equipes, tendo hospedado o mesmo número de equipes em sua edição de 2016, também realizada nos Estados Unidos. Em campo estarão o atual campeão do mundo, Argentina, e as

maiores estrelas do futebol mundial competindo em 32 partidas nesta edição entre junho e julho de 2024.