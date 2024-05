Turismo em Orlando: cresce presença de brasileiros na terra da magia

Turismo em alta- O número de visitantes brasileiros

na terra da magia cresceu 21% nos doze meses de 2023 na comparação com 2022, saltando de 575 mil para 696 mil visitantes, segundo dados divulgados pelo Visit Orlando, associação oficial de turismo da cidade norte-americana. Com isso, o Brasil se consolidou como o terceiro maior mercado internacional de turismo para Orlando, atrás somente de Canadá e Reino Unido.

Os dados de 2023 geram otimismo para o setor de turismo, pois demonstram uma boa retomada em relação aos números pré-pandemia.

Para efeito de comparação, os 696 mil brasileiros que estiveram em Orlando em 2023 equivalem a 94% da quantidade total que visitou a cidade em 2019, antes do fechamento das fronteiras durante o lockdown devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com Orlando Theodoro, CEO da Tio Orlando Viagens, esse crescimento pode ser observado nos dados comparativos de faturamento bruto da agência, maior referência para brasileiros quando falamos em turismo para a cidade de Orlando. “Registramos um acréscimo de 400% no acumulado de 2023 na comparação com 2019. E a tendência para este ano também é de crescimento, já que, de janeiro a abril de 2024 já ultrapassamos os números de todo o primeiro semestre do ano passado”, destaca.

O estado da Flórida é o principal destino dos brasileiros que fazem turismo nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pelo Escritório Nacional de Viagem e Turismo (NTTO, sigla para National Travel and Tourism Office) norte-americano, dos 1,62 milhão de brasileiros que visitaram o país em 2023, 51,1% tiveram como destino a Flórida. Os estados de Nova Iorque e da Califórnia aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Entre 2014 e 2019, antes da pandemia, a média anual de brasileiros viajando a turismo para os Estados Unidos era de cerca de dois milhões.

Para Orlando Theodoro, o turismo de brasileiros no país apresenta potencial para crescer muito nos próximos anos. Vale lembrar que, ainda em 2024, o país vai sediar a Copa América de Futebol, em 2025 acontecerá por lá o Mundial de Clubes da Fifa e, em 2026, a Copa do Mundo de Futebol. “Eventos esportivos atraem muitos brasileiros, mas é importante destacar outras atrações: aqui em Orlando a Universal Studios já está construindo seu quarto parque, chamado Epic Universe, que inclui uma área temática da Nintendo e promete ser um grande sucesso. A Disney também está fazendo investimentos muito grandes nos seus parques, não só em Orlando como na Califórnia. Enfim, atrativos para alavancar ainda mais o turismo não faltam”.

