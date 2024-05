Beber água combina com praticidade

Água- A saúde está entre as três maiores preocupações dos brasileiros.

É o que revela o levantamento “What Worries the World”, realizado pelo Instituto Ipsos, um dos líderes globais em pesquisa de mercado. Como prioridade, o bem-estar se projeta em cuidados como alimentação balanceada e prática de regular de atividades físicas. Nessa mudança de comportamento, o mercado de água mineral natural vem sendo desafiado a desenvolver embalagens adequadas aos hábitos do consumidor, hoje mais empenhado em se hidratar corretamente e de forma prática.

Especialistas em saúde recomendam a ingestão diária de aproximadamente dois litros de água. Pelo que se percebe, a orientação é cada vez mais levada a sério pelo brasileiro. No simples caminhar pela rua, na academia, no trabalho, e mesmo no trânsito, é comum observar que grande parte das pessoas tem uma garrafa de água sempre por perto, como um item indispensável.

Este comportamento, que compõe um dos pilares da saúde consciente, fez com que a Lindoya Verão lançasse no mercado uma embalagem de 900 ml. “A garrafa foi desenhada exclusivamente para atender às necessidades do consumidor contemporâneo”, afirma Marcos Angeli, diretor-geral da Lindoya Verão.

Mais leve que a de 1,5 litro, e por isso mais confortável para ser levada na bolsa, na mochila, no carro ou na bicicleta, a nova embalagem, segundo Angeli, é mais acessível para que qualquer pessoa consiga ter sua hidratação diária atendida. “Considerando o tempo que se gasta hoje no trânsito e o trajeto que uma pessoa tem a percorrer no dia a dia, constatamos que 900 ml é uma quantidade mais indicada do que a garrafa de 500 ml”, diz.

Com tampa de rosca ou bico sport, a praticidade da embalagem também é testada nas atividades esportivas. “No treino, o esportista tem a comodidade do bico sport, que facilita a ingestão de água, sem a necessidade de desrosquear a tampa durante uma corrida ou qualquer outra atividade física que estiver fazendo”, destaca.

A versão bico sport da embalagem também atende às necessidades dos mercados de terceira idade, single e infantil. “Para estes públicos também pensamos na praticidade na hora de beber água e também em segurança”, completa Angeli.

Apesar da novidade da embalagem de 900 ml, a água comercializada pela empresa desde 1951 continua a mesma. Natural de fontes da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, cada garrafa traz nutrientes como cálcio, magnésio, potássio, bicarbonatos, entre outros sais minerais importantes para reposição diária do organismo. “A atenção à qualidade do envase permite ao consumidor ter em mãos segurança para a saúde na prática embalagem que se leva ao trabalho, à academia, ao show ou a quaisquer outros lugares”, finaliza o diretor-geral da Lindoya Verão.

