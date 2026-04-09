Vereador Renan de Angelo pede esclarecimentos sobre o assunto na Câmara Municipal e sugere a regulamentação do projeto “Ruas Vivas”

O vereador Renan de Angelo protocolou na Câmara Municipal de Americana o Requerimento nº 388/2026, solicitando ao Poder Executivo informações detalhadas sobre a possível regulamentação do projeto “Ruas Vivas” no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A proposta trata da utilização de vias públicas por bares, restaurantes e estabelecimentos similares para a instalação de mesas e cadeiras, ampliando o atendimento e promovendo maior convivência urbana. No documento, o parlamentar questiona quais secretarias seriam responsáveis pela regulamentação, autorização, fiscalização e acompanhamento da iniciativa, além da existência de estudos técnicos sobre sua viabilidade.

Entre os pontos abordados no requerimento, também estão diretrizes relacionadas à ocupação do espaço público, segurança viária, acessibilidade e padronização das estruturas, aspectos considerados essenciais para garantir organização e segurança na implementação do projeto.

Planejamento e mesas

Segundo Renan de Angelo, o objetivo é assegurar que qualquer avanço nessa proposta ocorra com planejamento e respaldo técnico. “É fundamental compreender quais setores estarão envolvidos e se já existem estudos que garantam a viabilidade e a segurança dessa iniciativa para a população e para os comerciantes”, destacou.

Na justificativa, o vereador ressalta que o tema envolve questões importantes como mobilidade urbana, uso do espaço público e organização administrativa, sendo necessário um alinhamento claro entre os órgãos municipais.

A iniciativa busca reunir informações que possam subsidiar futuras discussões e propostas legislativas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local aliado à organização e segurança dos espaços urbanos.