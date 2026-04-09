O SBT comunica que encerra, a pedido, sua parceria com o apresentador Benjamin Back. A decisão foi aceita pela emissora, a partir do desejo do profissional de se dedicar integralmente a novos projetos pessoais e profissionais.

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O movimento foi comunicado pelo apresentador, que optou por direcionar seu foco para novas iniciativas, entre elas a cobertura da Copa do Mundo pela TMC e o desenvolvimento do Canal do Benja, que vem registrando crescimento consistente de audiência.

Esta foi a terceira passagem de Benja pela emissora, período marcado por sua personalidade marcante e forte conexão com o público esportivo, comandando por anos o “Arena SBT” e outros projetos da casa, além do “É Tudo Nosso!”.

Benjamin Back e o SBT

“O SBT sempre teve um papel muito importante na minha trajetória. Sou grato pelas oportunidades, pelos projetos que construí ao longo desses anos e pela parceria com tantos profissionais talentosos. Saio feliz com tudo o que realizamos juntos e muito motivado para os próximos desafios, especialmente neste novo momento da minha carreira”, afirma o apresentador.

O SBT agradece ao profissional pela parceria, dedicação e contribuições ao longo de sua trajetória e deseja sucesso em seus próximos projetos. As portas permanecem abertas para futuras oportunidades de colaboração.