Sumaré deu mais um passo importante no fortalecimento da cultura e da infraestrutura urbana. Em agenda oficial, foi anunciado um investimento de R$ 10 milhões para a construção do Teatro Municipal, uma demanda histórica da população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

anúncio foi realizado junto do governador Tarcísio de Freitas, reforçando a parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal no desenvolvimento de projetos estruturantes para a cidade.

O futuro Teatro Municipal de Sumaré será um espaço voltado à promoção da cultura, das artes e do entretenimento, ampliando o acesso da população a atividades culturais e consolidando o município como um importante polo regional.

Investimento e avanço em Sumaré

De acordo com a Prefeitura, o investimento representa mais um avanço no processo de transformação da cidade, que vem recebendo melhorias em diversas áreas. A iniciativa também reforça o posicionamento de Sumaré como um município em constante crescimento, com foco na qualidade de vida da população.

A administração municipal destacou ainda a importância da parceria institucional com o Governo do Estado, fundamental para viabilizar novos investimentos e garantir a execução de projetos estratégicos.

A construção do Teatro Municipal marca um novo capítulo no desenvolvimento cultural de Sumaré e atende a uma antiga reivindicação da comunidade local.