No dia 12 de Abril, o Mercadão da Cidade, recebe a 2 feira Mulher Empreendedora, um encontro que valoriza o trabalho e, a criatividade e a força das mulheres da nossa cidade.

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Durante o evento Mulher Empreendedora você vai encontrar:

* Gastronomia

* Produtos Orgânicos

* Alimentação vegana

* Expositoras de artesanato e semi joias

* Profissionais liberais apresentando seu trabalho

* Música ambiente

* Sorteio de brindes para quem participar feira

* Troca Solidária de livros

📍 Sabor&aroma Rotisseria, no Mercadão da Cidade.

📅 12 de Abril

⏰ 11h00 às 18h00

📲 19 97139-3850

Esperamos você, sua família e amigos para esse encontro especial.