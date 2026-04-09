No dia 12 de Abril, o Mercadão da Cidade, recebe a 2 feira Mulher Empreendedora, um encontro que valoriza o trabalho e, a criatividade e a força das mulheres da nossa cidade.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Durante o evento Mulher Empreendedora você vai encontrar:
* Gastronomia
* Produtos Orgânicos
* Alimentação vegana
* Expositoras de artesanato e semi joias
* Profissionais liberais apresentando seu trabalho
* Música ambiente
* Sorteio de brindes para quem participar feira
* Troca Solidária de livros
📍 Sabor&aroma Rotisseria, no Mercadão da Cidade.
📅 12 de Abril
⏰ 11h00 às 18h00
📲 19 97139-3850
Esperamos você, sua família e amigos para esse encontro especial.
Leia + sobre famosos, música e mais