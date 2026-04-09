Unidade móvel do Programa ‘Mulheres de Peito’ está estacionada em frente à Prefeitura; interessadas devem comparecer com documentos e retirar senha por ordem de chegada

A carreta do Programa “Mulheres de Peito”, uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa com o Governo do Estado de São Paulo, já atendeu 200 mulheres desde o início dos exames, no dia 31 de março. A unidade móvel permanece estacionada em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro, e os atendimentos vão até este sábado, dia 11 de abril.

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Com atendimento por demanda espontânea, a carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (50 senhas diárias), e aos sábados, das 8h às 12h (25 senhas). Com essa ação, a Secretaria Municipal de Saúde espera zerar a demanda reprimida do município, que somava 489 pacientes aguardando o exame.

Exame e a carreta

Podem fazer o exame mulheres de 35 a 49 anos com pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG; de 50 a 74 anos com RG e Cartão SUS; a partir de 75 anos com pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG.

“Estamos muito satisfeitos com a procura. Já superamos 200 exames e temos mais alguns dias de atendimento. Essa é uma excelente oportunidade de prevenção do câncer de mama. Convidamos todas as mulheres na faixa etária de 35 a 74 anos, a comparecerem até sábado”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

A Secretaria de Saúde reforça que não há necessidade de agendamento prévio: as senhas são distribuídas por ordem de chegada no local. Para garantir o conforto, uma tenda com capacidade para 50 pessoas foi montada ao lado da carreta, e agentes de saúde estão presentes para orientar as pacientes.