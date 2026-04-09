O vereador Paulo Monaro recebeu a visita oficial do deputado estadual Marcos Damásio em seu gabinete na Câmara Municipal, na manhã desta quinta-feira (09), em um encontro estratégico focado no desenvolvimento e bem-estar da população, consolidando, assim, uma parceria que tem rendido importantes frutos.

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O ponto alto da visita foi o anúncio do deputado a respeito do repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a área da saúde, fruto da intermediação direta do parlamentar barbarense.

O recurso anunciado nesta manhã, segundo Damásio, será integralmente destinado ao custeio da Saúde, setor que exige investimentos constantes para a manutenção da qualidade do atendimento, a compra de insumos e a agilidade nos serviços prestados à comunidade.

O deputado também elogiou a postura proativa de Monaro e reiterou seu compromisso com a cidade.

Dep elogia Monaro

“O Paulo é um vereador que não apenas aponta problemas, ele busca soluções. Esse recurso de R$ 200 mil é o resultado de uma política feita com responsabilidade e foco no que mais importa: a saúde de quem vive aqui”, afirmou Damásio.

Durante a reunião, as lideranças discutiram pautas prioritárias para o crescimento da cidade, reforçando a importância vital de manter uma ponte direta com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). Para Monaro, contar com o apoio de um representante atento às demandas locais é o diferencial para agilizar projetos e garantir que os anseios dos cidadãos cheguem às esferas de decisão do Estado.

“Ter um parceiro como Damásio na ALESP garante que a voz de Santa Bárbara ecoe com força em São Paulo. Nossa união é pautada pelo trabalho sério e compromisso de transformar a vida das pessoas”, destacou o vereador.

O encontro foi encerrado com a promessa de novos projetos conjuntos, o que, para Monaro, reafirma a certeza de que a união entre o Legislativo Municipal e o Estadual é o caminho mais curto para o progresso de Santa Bárbara d’Oeste.