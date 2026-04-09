A esposa do ator Terry Crews, Rebecca King-Crews, revelou que foi diagnosticada com Doença de Parkinson após anos convivendo com sintomas que inicialmente foram ignorados. A informação foi compartilhada durante entrevista ao programa “Today Show”, nos Estados Unidos, e reacendeu o alerta sobre a importância da atenção aos primeiros sinais da condição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os sintomas começaram em 2012, quando Rebecca percebeu uma dormência no pé esquerdo, que evoluiu para dificuldade ao caminhar. Na época, a alteração foi atribuída ao excesso de exercícios físicos. Com o passar do tempo, novos sinais surgiram, como tremores nas mãos, percebidos enquanto se maquiava. O diagnóstico, no entanto, só veio três anos depois.

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, a demora no diagnóstico não é incomum e reforça a necessidade de observar mudanças persistentes no corpo.

“Esse caso apenas reforça a importância de ter uma atenção especial aos primeiros sintomas da condição. Muitas vezes, sinais iniciais são muito sutis e acabam sendo associados a outras causas”, explica.

Sintomas iniciais podem ser discretos como Rebecca Terry Crews

A Doença de Parkinson é neurodegenerativa, ou seja, degrada gradualmente as células cerebrais e, em muitos casos, começa com manifestações leves. Tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos e alterações na marcha estão entre os sinais mais comuns, mas nem sempre aparecem de forma evidente.

“Quando há sintomas como tremores, rigidez ou mudanças na coordenação motora, é importante investigar. O diagnóstico precoce pode ajudar no controle da progressão”, destaca o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Além dos sinais motores, a condição também pode envolver alterações no sono, no olfato e no humor, o que dificulta ainda mais a identificação inicial.

Tratamento e melhora dos sintomas

Durante a entrevista, Rebecca contou que iniciou um novo tratamento recentemente aprovado nos Estados Unidos. Segundo ela, o procedimento tem ajudado na melhora dos sintomas, especialmente na coordenação motora.

Ela relatou que voltou a escrever com a mão direita após cerca de três anos e afirmou estar percebendo evolução gradual. Imagens exibidas no programa mostraram momentos do tratamento e a recuperação progressiva.

“Mesmo sendo uma doença sem cura, existem estratégias terapêuticas que melhoram a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente”, afirma o Dr. Fabiano de Abreu.

A importância do diagnóstico precoce

Especialistas reforçam que buscar avaliação médica ao notar sintomas persistentes pode fazer diferença no acompanhamento. O diagnóstico precoce permite iniciar intervenções que ajudam a controlar a progressão e reduzir impactos no dia a dia.

“Muitas pessoas ignoram sinais iniciais por acharem que são temporários. Quanto mais cedo houver investigação, maiores são as possibilidades de controle dos sintomas”, finaliza o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.