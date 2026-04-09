Prefeitura Hortolândia aplicou doses da vacina, nesta segunda-feira (6); ação integra campanha de vacinação contra a Influenza

Com o passar do tempo, o público idoso é um dos mais suscetíveis a contrair gripe, por causa da condição de saúde mais frágil. Para protegê-los contra a doença, a Prefeitura de Hortolândia aplicou doses da vacina em usuários do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), unidade do Remanso Campineiro, nesta segunda-feira (06/04). Foram imunizadas 130 pessoas.

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A ação integra a campanha de vacinação contra a Influenza, iniciada na cidade no dia 28/03.

A Secretaria de Saúde relembra que, além de pessoas a partir de 60 anos, os demais públicos-alvos da campanha são crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes.

Meta

A meta é imunizar, pelo menos, 90% dos públicos-alvos. A campanha vai até o dia 30/05. Durante o período da campanha, outros públicos também serão imunizados, que são os seguintes:

– Profissionais e trabalhadores de saúde

– Puérperas

– Professores do ensino básico e superior

– Povos indígenas

– Quilombolas

– Pessoas em situação de rua

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– Trabalhadores dos correios

– Trabalhadores portuários

– População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional

– Jovens que cumprem medidas socioeducativas

A enfermeira do Programa de Imunização da Prefeitura, Ana Paula Fernandes, ressalta que pessoas com comorbidades devem comprovar que têm a doença para receber a vacina. A comprovação pode ser com receita ou relatório médico.

EVITAR COMPLICAÇÕES

A enfermeira reforça que é importante a população, em especial os públicos-alvos, receber a vacina contra a gripe todo ano. A vacina é a forma mais segura e eficaz para prevenir complicações mais graves da doença e evitar o risco de internação e óbito.

A Secretaria de Saúde reforça o alerta que, nesta época do ano, marcado pelas estações outono e inverno, a tendência é haver aumento casos de gripe e demais síndromes respiratórias. Por isso, a melhor forma para evitar esses problemas é receber a vacina.

Em Hortolândia, a vacinação é feita diariamente, das 7h30 às 15h30, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Para possibilitar que as pessoas consigam se imunizar, a Secretaria de Saúde relembra que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto