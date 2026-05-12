O volume de brasileiros inadimplentes segue crescendo e atingiu a marca histórica de 83,3 milhões de pessoas em abril, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. Com alta de 0,67% em relação ao mês anterior, são mais de 555 mil novos consumidores negativados, o que corresponde a 50,81% da população adulta do país.

Ao todo, os brasileiros acumulam 342 milhões de dívidas negativadas, somando mais de R$ 568 bilhões em débitos. O valor médio devido por pessoa chegou a R$ 6.814,39 — mais de quatro vezes o salário-mínimo. Só no estado de São Paulo, são mais de 20 milhões de pessoas com o nome negativado, que somam mais de 99 milhões de dívidas.

Os dados reforçam a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, especialmente em um cenário em que o setor financeiro segue como principal origem das pendências no país. Entre os segmentos das dívidas, bancos e cartões de crédito representam 27,5% do total de débitos, seguidos por contas básicas (21%) e financeiras (19,8%), empresas que concedem crédito, mas não se enquadram como bancos.

“O crescimento contínuo da inadimplência mostra que muitos brasileiros ainda enfrentam dificuldades para reorganizar o orçamento, especialmente diante do alto custo do crédito”, avalia Aline Maciel, diretora da Serasa. “Em muitos casos, o consumidor utiliza linhas emergenciais, como cartão de crédito e cheque especial, para cobrir despesas básicas ou lidar com perda de renda, o que pode acelerar o efeito bola de neve das dívidas.”

Mutirão amplia descontos para brasileiro conter endividamento

Em meio ao avanço da inadimplência, a Serasa amplia as oportunidades de negociação de dívidas com iniciativa que reúne cupons e condições especiais para ajudar consumidores a regularizarem a vida financeira. A ação contempla ofertas do Novo Desenrola Brasil, e mobiliza instituições financeiras e outros segmentos do mercado, como securitizadoras e varejistas.

Ao todo, 11,6 milhões de consumidores podem aproveitar mais de 34 milhões de ofertas com cupons disponíveis, que chegam a até R$200 em desconto adicional para dívidas negociadas à vista pelo site ou aplicativo da Serasa, somando os abatimentos já oferecidos pelas empresas parceiras. Em São Paulo, mais de dois milhões de consumidores possuem descontos adicionais para mais de nove milhões de ofertas.

“Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda encontram barreiras para fechar acordos que realmente caibam no bolso. Por isso, estamos movimentando o mercado para ampliar descontos e o número de parceiros participantes, oferecendo condições mais acessíveis, que ajudam o consumidor a dar o primeiro passo para recuperar o controle da vida financeira”, complementa Aline.

Como usar os cupons para negociar minhas dívidas com mais descontos na Serasa?

1- Acesse o site ou o aplicativo da Serasa.

2- Faça login com CPF e senha.

3- Clique em Negociar dívidas.

4- Veja qual oferta possui cupom disponível e clique em Negociar agora.

5- Escolha a opção de pagamento à vista, por Pix ou boleto.

6- Selecione a data de vencimento desejada.

7- Na área de confirmação do acordo, ative a opção “Adicionar cupom”.

8- Depois, clique em Fechar acordo e realize o pagamento com desconto.

Sobre a Serasa