Milton Neves fora da Band

O apresentador Milton Neves, um dos grandes nomes do jornalismo da Band

agora deve ficar de fora da emissora. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele esteve no comando do programa Terceiro Tempo, que está no ar desde 2008, e conquistou um grande público com todo seu carisma e talento.

Porém, parece que agora o jornalista está com os dias contados na emissora. Isso porque está sendo colocado de lado.

Com o fim do #3Tempo decretado pela Band, Flávio Ricco indicou um futuro incerto para Milton Neves, que tem contrato com a emissora até 31/12. Com a saída do Fausto, o canal tem prejuízo de 100Mi de reais. Uma das ações para conter a despesa foi tirar o helicóptero do Datena.

No Dia dos Namorados, ouça Mattão e Monteiro

A dupla sertaneja Mattão e Monteiro anuncia o single “Folha ao Vento”, que será lançado nesta sexta-feira (dia 9) em todas as plataformas digitais, pela agregadora musical New Music Brasil.