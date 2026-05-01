O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, anunciou neste 1º de Maio que vai propor ao Executivo e ao Legislativo municipais a reedição do programa “Frente de Trabalho”. A iniciativa busca oferecer oportunidade de ocupação e renda temporária para moradores em situação de desemprego, retomando uma política pública que já existiu no município no passado.

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De acordo com a proposta de Mineirinho, a nova Frente de Trabalho deverá ser estruturada por meio de legislação específica, com regras definidas para participação, duração e benefícios. “A ideia central é garantir aos participantes uma atividade produtiva vinculada ao interesse público, aliada a uma bolsa auxílio, funcionando como suporte temporário enquanto o cidadão busca reinserção no mercado formal”, explicou o vice-prefeito.

A proposta prevê, ainda, que os beneficiários permaneçam no programa por um período determinado — estimado em até dois anos —, durante o qual também terão acesso a ações de capacitação profissional. “Defendo que o modelo seja organizado de forma bastante transparente, com critérios claros de seleção e acompanhamento”, complementou.

Retomada de uma política social conhecida por Mineirinho

A Frente de Trabalho já foi implementada em Nova Odessa em anos anteriores com o objetivo de atender pessoas que estavam fora do mercado formal. Agora, a proposta apresentada pelo vice-prefeito busca atualizar o formato, alinhando-o às necessidades atuais da população e às exigências legais vigentes. Mineirinho tem defendido a medida como uma forma de ampliar a proteção social no município, especialmente para famílias que enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

Pontos positivos da proposta

Entre os principais aspectos favoráveis apontados pelo vice-prefeito estão a geração de renda imediata para pessoas desempregadas; a ocupação produtiva, reduzindo vulnerabilidade social; a capacitação profissional, aumentando chances de empregabilidade futura; e o impacto social direto, com potencial de atender famílias em situação de maior necessidade.

Pontos que geram debate

Por outro lado, a proposta também levanta discussões entre especialistas e representantes da sociedade: limitação temporal do benefício, que pode não garantir estabilidade de longo prazo; dependência do poder público, sem garantia de inserção definitiva no mercado formal; custo para os cofres municipais, especialmente em cenários de restrição orçamentária; desafio na execução, exigindo gestão eficiente para atingir os resultados esperados.

Próximos passos

A expectativa é que o debate avance nas próximas sessões legislativas e, também, envolva diferentes setores da sociedade. “Acredito que ajustes serão propostos antes de um eventual projeto de lei”, avaliou. Caso seja aprovado, o novo programa marcará o retorno de uma política pública voltada à geração de renda emergencial em Nova Odessa, com foco na dignidade e no apoio temporário ao trabalhador.

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