A Prefeitura de Americana, em parceria com a Cooperlírios (Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis), abriu as inscrições para interessados em atuar na coleta de materiais recicláveis e nos serviços de limpeza durante a 38ª Festa do Peão de Americana, que será realizada de 3 a 14 de junho, no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros.

A primeira reunião com os candidatos e o início das inscrições presenciais ocorrerão no dia 4 de maio, às 9h30, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, nº 1.293.

As inscrições seguem até o dia 28 de maio, na Garagem Municipal – Unidade de Limpeza Pública, na Rua das Seriemas, nº 550, na Vila Mathiensen, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Os interessados devem apresentar RG, CPF, PIS e comprovante de endereço. A data da seleção será divulgada nos próximos dias.

Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas para os serviços de limpeza, varrição e separação de materiais recicláveis, nos períodos diurno e noturno.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a importância da iniciativa. “Será mais um ano em que a Prefeitura estará à frente da coleta de recicláveis, promovendo esse trabalho de recolhimento de materiais, que gera renda para os trabalhadores e contribui para a preservação do meio ambiente. Agradecemos à diretoria do Clube dos Cavaleiros pela confiança e oportunidade”, disse.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, também ressaltou a parceria para a contratação da mão de obra. “Os trabalhadores serão responsáveis pela manutenção do recinto da festa, contribuindo para o bem-estar do público. A separação dos recicláveis integra o serviço desenvolvido em parceria com a Cooperlírios, promovendo desenvolvimento social e sustentabilidade”, afirmou.