O Brasil registrou crescimento de aproximadamente 30% no consumo de vinho na última década, na contramão do mercado mundial que sofreu uma queda histórica nos últimos tempos, com o menor consumo registrado desde 1961. Dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) mostram que o consumo brasileiro da bebida teve alta de 11,6% entre 2022 e 2023 e registrou 294 mil litros produzidos apenas em 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A expectativa é que, em 2026, o mercado do vinho movimente mais de R$ 22 bilhões no país. Conforme o levantamento da consultoria Ideal, no ano passado foram mais de 110 milhões de garrafas comercializadas, apenas no primeiro trimestre, o que representa R$ 3,9 bilhões.

Segundo Elis Cabanilhas, sommelière, jornalista especialista em vinhos, curadora e embaixadora oficial do festival CWB Wine, que terá sua segunda edição em 2026, na cidade de Curitiba, os brasileiros estão em um novo momento no consumo desta bebida. “Mesmo com a retração global no consumo de vinho, o Brasil vive um momento muito particular de expansão e amadurecimento. A gente observa não só crescimento em volume, mas principalmente uma mudança no comportamento do consumidor, que hoje busca mais diversidade, qualidade e experiências”, detalha Elis.

Dados do Observatório Vitinicícola apontam que, em 2025, os parreirais tomaram conta de 27 mil hectares apenas no Sul do Brasil, com produção de 565 mil toneladas de uvas, sendo a Bordô e a Isabel os tipos mais produzidos da fruta. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de vinho do país, representando 90% da produção nacional.

Esse movimento também impulsiona o crescimento de eventos e experiências enogastronômicas em diferentes regiões do país, acompanhando a demanda por vivências que vão além do consumo e promovem conexão com a cultura do vinho. Em Curitiba, esse cenário se traduz na realização de iniciativas que aproximam o público de produtores, especialistas e marcas do setor.

“É perceptível o aumento das experiências ligadas ao universo do vinho no nosso estado e no Brasil. Além da evolução consistente da produção, que vem sendo cada vez mais reconhecida em premiações nacionais e internacionais, cresce também a oferta de jantares harmonizados, degustações temáticas e eventos como o nosso CWB Wine Festival, além da inclusão de Curitiba no roteiro de grandes produtores que passam pelo Brasil”, celebra a especialista.

CWB Wine Vinho

O festival volta ao calendário enogastronômico da capital paranaense em 2026 reunindo apreciadores, profissionais do setor e marcas do universo vitivinícola em uma grande celebração dedicada ao vinho no Pátio Batel. Mantendo o conceito que marcou sua estreia, em 2025, o evento será realizado no formato de circuito livre de degustação, permitindo que o público explore diferentes rótulos e estilos em uma experiência sensorial guiada por especialistas e produtores.

Leia + sobre gastronomia