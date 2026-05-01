Um cara decidiu ir atacar uma lola em Americana e se deu mal. A Guarda Municipal de Americana prendeu um suspeito de envolvimento em um roubo a um ponto de coleta do Mercado Livre, ocorrido na tarde de quarta-feira (30), na Rua Antônio Conselheiro.

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De acordo com a corporação, dois indivíduos armados invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto, levando cinco aparelhos celulares e diversas mercadorias.

Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram o veículo utilizado na fuga, um Fiat Uno branco, que seguiu em direção ao município de Paulínia.

Cara fugiu e guardas conversaram

Após comunicação entre as equipes, a Guarda Municipal de Paulínia localizou o veículo e abordou dois suspeitos. Durante a ação, os celulares roubados foram recuperados.

As mercadorias, no entanto, não foram encontradas. Segundo informações apuradas, os itens teriam sido deixados com um terceiro indivíduo, em uma residência no bairro Monte Verde. Apesar das diligências realizadas no local, nada foi localizado.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Paulínia. Um deles foi reconhecido pela vítima e permaneceu à disposição da Justiça. O outro foi ouvido e liberado pela autoridade policial.

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