Espaço faz parte do novo complexo público esportivo no Jardim Amanda e recebe construção de rampa de acessibilidade e pintura geral

O entorno do Campo da Mina, no Jardim Amanda, está com ritmo acelerado de obras. No local, equipes da Prefeitura de Hortolândia realizam as últimas ações na estrutura como a construção da rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência, além da pintura geral, inclusive da arquibancada. Na semana passada, foi concluída a implantação de uma academia ao ar livre e o plantio de grama no espaço que será uma área de convivência. Além do campo de grama natural, também foi construído um campo de futebol society anexo ao espaço.

Toda a área faz parte do novo complexo público esportivo do bairro dentro do parque socioambiental. Em dezembro do ano passado, o prefeito Zezé Gomes entregou à população a primeira etapa deste complexo com a modernização da quadra esportiva, academia ao ar livre, playground e outro campo de futebol society que já está em uso.

COMPLEXO PÚBLICO ESPORTIVO

Os dois campos, um novo trecho de ciclovia e pista de caminhada junto da ampliação da iluminação em LED, uma área para patinação e estacionamento serão os dispositivos entregues para a população na nova etapa do parque socioambiental.

CAMPO DA MINA

O Campo da Mina será mais um local a receber os jogos de diferentes categorias do futebol amador.. O campo ganhou novo gramado, recebeu drenos e regularização do solo, um vestiário, instalações adequadas para recepcionar dois times e a arbitragem, separadamente, rampa de acesso para ambulância e outras importantes melhorias.

PQ. SOCIOAMBIENTAL

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.