Ministério da Saúde recomenda “dose zero” contra sarampo para 19 cidades da RMC; pediatra alerta para urgência da vacina

A médica pediatra e professora do curso de Medicina do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), Dra. Lívia Franco, reforça que a medida é preventiva e urgente: “O sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas do mundo. E os bebês nessa faixa etária são justamente os mais vulneráveis a complicações graves. A dose zero é uma estratégia emergencial capaz de salvar vidas.”



De acordo com nota técnica publicada em 26 de maio, o Ministério da Saúde alerta para o avanço do sarampo nas Américas: até 19 de abril, foram confirmados 2.325 casos da doença na região, incluindo quatro mortes – um aumento de mais de 1.000% em relação ao mesmo período de 2024, quando haviam sido registrados 205 casos. Na região de Campinas a nota contempla: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.



No Brasil, até 24 de maio, foram notificados 690 casos suspeitos. Desses, cinco já foram confirmados e 94 seguem em investigação. Em todo o ano passado, o país somou 2.260 notificações, com o mesmo número de confirmações. Não há registro de óbitos no país, segundo o ministério.



O que é a “dose zero”?

A dose zero é uma imunização adicional, que não substitui as vacinas de rotina aplicadas aos 12 e 15 meses. Ela está indicada para crianças de 6 meses até 11 meses e 29 dias como forma de proteção precoce em regiões de risco elevado.



A recomendação leva em conta casos confirmados, baixa cobertura vacinal e potencial de entrada do vírus por aeroportos, fronteiras ou áreas com grande fluxo populacional. A Região Metropolitana de Campinas, por reunir todos esses fatores, está entre as regiões que devem aplicar a dose zero com prioridade.



“A proteção da criança começa antes do primeiro ano. É papel dos profissionais da saúde, dos pais e da comunidade garantir que a vacina chegue a quem mais precisa”, afirma Dra. Lívia.



Risco real e prevenção possível

O sarampo é uma doença de alta transmissibilidade e pode levar a complicações sérias, como pneumonia, encefalite e até óbito. A única forma de prevenção é a vacinação, que deve ser mantida com altas coberturas em todas as faixas etárias.

Dados do Ministério da Saúde apontam que, apesar de avanços, o Brasil ainda não atingiu as metas ideais: em 2024, a cobertura da segunda dose foi de apenas 79,8%, quando o recomendado é acima de 95% para a chamada “imunidade de rebanho”.



Além dos bebês, adultos jovens e profissionais da saúde também devem estar com o esquema vacinal completo. Pessoas de até 29 anos precisam de duas doses; de 30 a 59 anos, uma dose é suficiente.

