A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste SBO, por meio da Secretaria de Promoção Social e em parceria com demais secretarias municipais, mantém em operação o plano de acolhimento a pessoas em situação de rua, diante da passagem de uma nova frente fria. A ação foi intensificada após alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que indica a chegada de uma massa de ar polar entre os dias 29 de julho (terça-feira) e 1º de agosto (sexta-feira), com queda significativa das temperaturas mínimas e máximas em todo o Estado.

Implantado no final de maio, o plano tem como objetivo garantir proteção e suporte à população em situação de rua durante os períodos de frio intenso. A abordagem será intensificada principalmente no período noturno, com atuação do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), cujas equipes percorrem pontos estratégicos da cidade para oferecer acolhimento e transporte até os abrigos.

Atualmente, o município conta com três unidades de acolhimento, todas com funcionamento 24 horas por dia: um abrigo exclusivo para mulheres, localizado na região central; o abrigo para famílias, no Residencial Furlan; e o CRAS IV (Centro de Referência de Assistência Social), no Conjunto Roberto Romano.

Centro POP SBO

O Centro POP (Centro de Referência Especializado para Atendimento a Pessoas em Situação de Rua), também vinculado à Secretaria de Promoção Social, oferece suporte às ações, bem como a Guarda Civil Municipal também poderá ser acionada para apoio.Nos espaços de acolhimento, a Prefeitura disponibiliza cobertores, roupas de frio, produtos de higiene pessoal e alimentação às pessoas assistidas.

A população pode contribuir com o trabalho das equipes informando a presença de pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. Os contatos são: (19) 99830-4879 e (19) 99100-5939. Nestes casos, uma equipe de abordagem será encaminhada para oferecer o acolhimento adequado.

