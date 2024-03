Cada vez mais populares entre pessoas de diferentes idades, as meias de compressão estimulam a circulação sanguínea e podem ser importantes aliadas na prevenção de problemas circulatórios.

Porém, antes de começar a usar, é preciso saber qual é o mais indicado para as suas necessidades. Para isso, é fundamental buscar informações em fontes confiáveis, como empresas do segmento e médicos especialistas no tema, como angiologistas ou vasculares.

Apesar de diversas referências disponíveis, ainda circulam informações equivocadas sobre o uso das meias de compressão.

Para esclarecer algumas das dúvidas mais comuns, confira abaixo diferentes mitos e verdades sobre o produto:

Meias de compressão são indicadas apenas para pessoas idosas ou com problemas de saúde.

Mito. As meias de compressão são adequadas para o uso diário e para pessoas de todas as idades. O produto promove a circulação saudável em diferentes situações do cotidiano, auxiliando na prevenção de doenças venosas. Ou seja, as meias de compressão podem beneficiar a todos, independente da idade.

Grávidas devem usar meias de compressão.

Verdade. Durante a gravidez o volume de sangue circulando no corpo pode aumentar em até 30%. Isso faz com que as chances de aparecer algum problema relacionado à circulação aumente.

As meias podem ser usadas desde o começo da gestação, para alívio de sintomas como dor nas pernas e edema, além do tratamento de varizes pélvicas e diminuição dos efeitos de problemas circulatórios.

Meias de compressão não devem ser usadas no calor.

Mito. Muitas pessoas deixam de usar meias de compressão durante o calor por achar que elas “esquentam muito”. De fato, qualquer tecido que é colocado sobre a pele aumenta a temperatura corporal. Porém, atualmente, diversas meias são fabricadas com tecnologias que aumentam a troca de temperatura entre a perna e o ambiente externo, tornando o uso mais agradável mesmo nos dias mais quentes.

O calor provoca uma maior dilatação vascular, aumentando a formação de edemas e causando os inchaços nas pernas. Por isso, é importante não deixar de usar meias de compressão mesmo com as temperaturas elevadas.

As meias de compressão devem ser utilizadas durante longas viagens.

Verdade. Em viagens longas, seja de avião, carro, trem ou ônibus, o corpo fica parado por muito tempo. Isso faz com que o sangue circule com dificuldade, podendo causar dores e inchaços. As meias de compressão previnem e reduzem esses danos por estimular a circulação sanguínea.

Meias de compressão perdem o seu efeito após muitas lavagens.

Mito. As meias de compressão mantêm o seu efeito mesmo após a higienização. Para garantir que o produto tenha uma vida útil mais longa, siga os passos de lavagem recomendados nas instruções presentes na embalagem.

Meias de compressão têm pouca variedade, e não há diferença entre modelos masculinos e femininos.

Mito. Existem diversos modelos de meias, masculinos e femininos, com diferentes tipos de desenhos para os mais variados estilos e perfis.