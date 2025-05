Mitos e verdades dos truques de beleza trends na internet

Na era digital, onde receitas caseiras e truques de beleza se espalham com a velocidade de um clique, surgem promessas tentadoras para uma pele perfeita, controle da oleosidade e alternativas naturais aos cosméticos convencionais. Mas será que tudo o que brilha nas tendências da internet é realmente bom para a pele?

A esteticista e dermaticista Patrícia Elias, que comanda um dos maiores canais de estética do YouTube com mais de 7,6 milhões de seguidores, se tornou referência ao unir o conhecimento técnico à democratização de práticas naturais com foco em resultados seguros. A especialista analisa cinco produtos populares nas redes sociais e esclarece o que é mito, verdade ou risco real para a saúde da pele.

Sim, o leite de magnésia tem conquistado espaço como primer caseiro graças à sua ação matificante, resultado da presença de magnésio, zinco e titânio em sua composição. Ele realmente ajuda a controlar a oleosidade e prolonga a durabilidade da maquiagem.

Mas o alerta da especialista é claro: o produto não foi desenvolvido para uso dermatológico e tem um pH incompatível com o da pele, o que pode causar alergias, dermatites e irritações, principalmente em peles sensíveis.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

“Embora traga efeitos imediatos, o uso contínuo pode comprometer a saúde da pele. Prefira dermocosméticos específicos”, recomenda Patrícia.

Pó de pedra hume como desodorante natural: funciona como beleza?

A pedra hume em pó atua como antitranspirante natural, ao obstruir os poros e reduzir a transpiração. Mas atenção, ela não tem ação antibacteriana. Isso significa que não elimina o mau odor causado por bactérias.

Para quem busca uma opção mais completa, Patrícia sugere misturar o pó com óleos essenciais como lavanda (aroma agradável) ou melaleuca (ação antisséptica). Ainda assim, ela reforça: “É funcional na redução do suor, mas não substitui os desodorantes com ação contra fungos e bactérias.”

Popular e acessível, a borra de café pode, sim, ser usada como esfoliante natural. No entanto, aplicar o material diretamente no rosto, sem diluição, pode agredir a pele.

A recomendação é combinar a borra com mel, sabonete líquido ou gel de aloe vera. Esses ingredientes reduzem o atrito e ainda agregam benefícios, como hidratação, ação cicatrizante e calmante.

“Movimentos suaves e sem pressão excessiva garantem uma esfoliação eficaz e segura”, orienta a esteticista.

Clássico dos truques de beleza, o pepino realmente ajuda a desinchar os olhos, mas apenas se estiver gelado. O frio promove vasoconstrição, que diminui o acúmulo de líquidos e melhora a circulação.

A aplicação ideal é de 15 a 20 minutos pela manhã, com finalização por uma leve massagem linfática.

“O método não trata olheiras pigmentares, vasculares ou estruturais. Nestes casos, é preciso intervenção profissional.”, ressalta.

Apesar da fama, o uso de vinagre de maçã na pele é controverso. Por ser ácido, pode causar queimaduras, irritações e desequilíbrio da barreira cutânea, especialmente em peles sensíveis.

Como alternativa, Patrícia Elias recomenda a água de coco que, segundo a especialista, é um tônico natural rico em minerais e vitaminas, com efeito hidratante e refrescante.

“A água de coco é uma aliada real da pele e da saúde, inclusive sendo usada historicamente como substituto emergencial de soro hospitalar”, lembra.

“Nem tudo o que viraliza é seguro. Produtos naturais podem ser aliados, mas é essencial entender seus limites e formas corretas de aplicação. O ideal é sempre buscar orientação especializada para evitar danos invisíveis à pele que só se manifestam com o tempo. Beleza com consciência deve ser o filtro da internet”, conclui Patrícia.

Patrícia Elias é bacharel em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO. Especialista em tratamento de melasma, hipercromias, flacidez cutânea e saúde da pele em geral, Patrícia é sócia fundadora da Clínica de Estética Patrícia Elias e comanda o canal do YouTube brasileiro para este ramo com mais de 7.6 milhões de inscritos. Instagram: @esteticapatriciaelias