Equipamentos para mobilidade elétrica, armazenamento por baterias e eficiência

energética são algumas das tendências do setor de energia solar para o Brasil nos próximos anos. Pelo menos foi o que empresários brasileiros puderem ver durante visita à Intersolar München, que ocorreu entre os dias 13 e 16 de junho, na cidade de Munique, Alemanha.

Durante a feira, os diretores do Grupo Bonö tiveram acesso a uma ampla gama de equipamentos solares, incluindo painéis fotovoltaicos de última geração, inversores inteligentes e soluções avançadas de monitoramento e controle. Além disso, a empresa pôde conhecer os mais recentes avanços em mobilidade elétrica e infraestrutura de carregamento, que desempenham um papel crucial na transição para um futuro mais sustentável.

“Foi uma experiência extremamente enriquecedora visitar a feira e ver de perto as novas tendências e tecnologias que estão moldando o mercado de energia solar. A Intersolar München nos proporcionou uma visão abrangente das últimas inovações em equipamentos solares, mobilidade elétrica, sistemas de armazenamento de baterias e eficiência energética, o que nos permitirá oferecer soluções ainda mais avançadas aos nossos clientes”, comentou Marcelo Abuhamad, CEO do Grupo Bonö.

Já para Vitor Ferrari, CEO da Bonö Energia, “na Intersolar München, tivemos a oportunidade de estabelecer contatos com empresas líderes no setor e de explorar novas tecnologias que podem impulsionar a adoção da energia solar. As soluções apresentadas na feira nos permitirão ampliar nosso portfólio e oferecer aos nossos clientes produtos e serviços ainda mais eficientes e inovadores”.

Outro destaque da feira foi a área dedicada aos sistemas de armazenamento de baterias, que desempenham um papel fundamental na maximização do aproveitamento da energia solar e na garantia de fornecimento contínuo de eletricidade.

A Bonö Energia é a evolução da Bonö Fotovoltaico, ampliando sua área de atuação e desenvolvendo unidades de negócios que acelerem a transformação e adoção de energia renovável no dia a dia das empresas, identificou soluções inovadoras de armazenamento de baterias que podem ser integradas aos sistemas fotovoltaicos existentes, aumentando a independência energética dos consumidores.

Além disso, a empresa teve a oportunidade de se familiarizar com as mais recentes tecnologias e estratégias de eficiência energética mundiais, conversar com players internacionais com mais de 30 anos de experiência no mercado solar europeu, um mercado bastante maduro, e assim espelhar o conhecimento no mercado brasileiro, visando otimizar o consumo de energia e reduzir os custos operacionais, além de estar comprometida em oferecer soluções personalizadas aos seus clientes, ajudando-os a alcançar maior eficiência e sustentabilidade em seus projetos.

A participação da Bonö Energia na Intersolar München reforça o compromisso da empresa em se manter na vanguarda das inovações em energia solar e oferecer soluções de ponta aos seus clientes. A empresa continuará a investir em pesquisa e desenvolvimento para proporcionar soluções eficientes, confiáveis e sustentáveis, alinhadas com as necessidades e demandas do mercado.

A Intersolar München é reconhecida mundialmente como um dos principais eventos do setor de energia solar, reunindo empresas, especialistas e profissionais de todo o mundo.

Sobre a Bonö Energia

Fundada em 2016, a Bonö Energia é a evolução da Bonö Fotovoltaico e é uma das maiores empresas de EPC (Engineering, Procurement and Construction) do setor fotovoltaico do Brasil. Com mais de 7 anos de mercado, e atuação em todo o Brasil, a Bonö Fotovoltaico conta com mais de 350 mil painéis solares instalados e mais de 150 MW de portfólio. Em 2023, a meta é alcançar a marca de 300MW. Em 2022 a empresa recebeu dois grandes reconhecimentos nacionais, ficando entre as três melhores empresas para se trabalhar no setor de energia segundo a GPTW (Great Place to Work). E também foi premiada pela Revista Exame como uma das empresas que mais cresceu no Brasil no ano de 2021. Uma empresa integrante da Holding M2GV – Grupo Bonö, grupo de empresas norteadas pelo setor de energia solar que busca transformar negócios positivamente, por meio da adoção de uma cultura sustentável. Atuante em projetos com diferentes níveis de complexidade e atendendo um público seleto e exigente.

