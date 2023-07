Nova Odessa com vagas de estágio; Pedagogia, Jornalismo e Administração

A Prefeitura de Nova Odessa, em conjunto com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola, parceiro da Administração Municipal nesta área), prossegue até o próximo dia 31/07 com as inscrições de estudantes de Ensino Superior para cadastro reserva de vagas de estágio remunerado nas áreas de Pedagogia, Jornalismo e Administração.

Para participar, os interessados podem se inscrever pela internet, no site do CIEE – em https://pp.ciee.org.br/vitrine/10496/detalhe. A carga horária dos estudantes eventualmente convocados para o estágio será de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias, durante o período vigente de 12 meses do contrato de estágio.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.320,00 por mês, mais auxílio-transporte e refeição. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos – como estar cursando entre o 1º e o 6º semestres do respectivo curso superior e ter 16 anos ou mais.

Podem se inscrever estudantes que residem nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O Processo Seletivo acontece em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 2.798/2013, alterada pela Lei Municipal nº 2.964/2015.

As inscrições online se encerram às 12h do dia 31/07. No dia 03/08, deve ser publicada a classificação provisória dos inscritos aprovados. A interposição de eventuais recursos pelos interessados poderá ser feita no dia 05/08, e a publicação da classificação definitiva, no dia 09/08.

Dúvidas e dificuldades durante o período de inscrição devem ser enviadas via e-mail, com identificação completa do candidato, nome do processo e o relato do problema, pelo endereço eucandidatosp@ciee.ong.br.

