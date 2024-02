O empresário pré-candidato a prefeito Ricardo Molina

organiza caravana para ver e ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo dia 25 na avenida Paulista em São Paulo. A caravana tem um número de contato e o ‘anúncio’ fala em vans e/ou ônibus para o evento.

Bolsonaro é alvo de investigação da Polícia Federal e já teve até o passaporte apreendido recentemente e não pode mais deixar o país.

Molina repete a visão de políticos do interior que apostam na enorme votação que Bolsonaro teve em 2022 (variando entre 66% e 80% no segundo turno das eleições).

A aposta é que esse eleitor vai abraçar o candidato mais ‘raiz’, apesar de isso não ter se observado nas eleições para prefeito em 2020.

