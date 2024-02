Ministério credencia 8 equipes da Saúde Bucal de Americana

O Ministério da Saúde credenciou oito equipes de Saúde Bucal

da rede básica de saúde de Americana. O credenciamento consta na Portaria GM/MS nº 3.170, de 15 de fevereiro de 2024, publicada nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial da União.

Esta é a primeira etapa para que a Prefeitura possa receber incentivos financeiros federais para o custeio referente às equipes de Saúde Bucal, no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

As oito equipes já atuam na rede básica, porém o repasse dos recursos referentes a elas aguarda agora a homologação, processo posterior ao credenciamento, que pode levar até três meses para ser concluído. O valor a ser repassado, após a homologação, será de R$ 2.007,00 por equipe/mês.

Todas as informações referentes ao credenciamento e homologação já foram enviadas ao Ministério da Saúde e vêm sendo acompanhadas por meio do sistema e-Gestor.

“O credenciamento é um pré-requisito para que o município venha a receber a verba sobre a atuação dessas equipes. Isto é uma conquista para a Saúde de Americana, porque estamos ajustando os componentes da atenção básica e, assim, atraindo mais recursos para esta área tão importante da assistência”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“O credenciamento dessas equipes é uma demonstração de que estamos com o serviço bem estruturado e muito organizado, o que beneficia toda a população”, declarou a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli.

Em 2023, foram realizados 43.904 atendimentos odontológicos apenas nas unidades básicas de saúde, em diversos procedimentos como consultas, restaurações, profilaxias, encaminhamentos para especialidades, entre outros.

