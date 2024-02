Foi dar rolê de Palio: era foragido e Gama pegou

O homem era foragido da Justiça e resolveu dar rolê de carro

na tarde desta sexta-feira (16) em Americana. Mas uma ação efetiva da Guarda Municipal- equipe Romu Canil- resultou na captura do rapaz. A abordagem teve lugar na Rua Antônio Campana, onde o preso, de 26 anos, foi detido por volta das 16:30hrs.

A prisão aconteceu depois que o sistema Muralha Digital identificou o veículo Palio conduzido pelo procurado passando pelo sistema de monitoramento da cidade. A equipe da Romu foi informada sobre o mandado de prisão contra o proprietário do veículo, relativo a crimes associados ao tráfico de drogas, conforme o artigo 33 do Código Penal.

Com esta informação, os agentes intensificaram o patrulhamento nas proximidades, abordaram e informando sobre sua situação legal. Ele foi conduzido até a Central da Polícia, e a autoridade policial, após tomar ciência dos fatos, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado pela Justiça.

O homem acabou permanecendo preso.

Após Policialpadrao

