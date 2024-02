O Campeonato Barbarense de Futsal da 2ª divisão, competição

promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), reúne 82 equipes em 2024. O número, recorde na história, fará com que a competição seja a maior da região e possibilitará, em 2025, a criação da 3ª divisão do Futsal barbarense.

O número de participantes somente na divisão de acesso em 2024 é maior do que a soma das equipes participantes da 1ª e 2ª divisões de 2023, ocasião em que 72 equipes disputaram a competição.

A criação da 3ª divisão ocorrerá da seguinte forma: os 32 melhores colocados da 2ª divisão de 2024 estarão assegurados na 2ª divisão de 2025, enquanto os demais participantes disputarão a 3ª divisão de 2025, junto com as equipes que se inscreverão no campeonato do ano seguinte.

“Ano a ano notamos o aumento no número de participantes não apenas no Futsal, mas também nas demais competições organizadas pela Seme. A Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan incentiva o esporte, proporcionando as melhores condições para que o público faça as suas atividades, seja no lazer ou nos campeonatos organizados. Seremos a primeira cidade da região a ter um campeonato de Futsal com 3 divisões, sendo referência, assim como no Futebol de Campo, com 4 divisões em disputa”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Nas próximas semanas a Seme divulgará os grupos e a tabela do Campeonato Barbarense de Futsal 2024.

