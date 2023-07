Molina comemora retomada de obra no Boer

Molina, obra parada em Americana será retomada

O suplente de Deputado Estadual, Ricardo Molina (Republicanos), recebeu do Governo do Estado de São Paulo, através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação Diretoria de Obras e Serviços, por meio do Diretor Vinícius Faraj, ofício informando que já estão em andamento os trâmites para abertura de uma nova licitação para continuidade nas obras da creche do Jd. Boer, em Americana.

Consta nos esclarecimentos recebidos por Molina que a obra em questão teve seu início autorizado em 08/10/2018 e teve seu ritmo lento até junho de 2021, durante à gestão do Governo Estadual anterior, quando ficou paralisada com 69,98% dos serviços executados. Foi instaurado processo administrativo para análise de rescisão contratual com a contratada por inexecução parcial de contrato, assinada em 10/01/2022, quando a empresa que cuidava da construção foi devidamente punida.

Ainda pela resposta, a licitação para recontratação da obra foi iniciada e está em andamento, sendo que houve um primeiro edital, em 13/09/2022, quando não houveram outras empresas interessadas em dar continuidade ao serviço, mas, atualmente, o processo está em fase de alocação de recursos para que ocorra a repetição do certame em breve.

“Mesmo sem mandato continuamos atuando junto ao governo buscando melhorias para nossa região. Sabemos que os trâmites jurídicos relacionados às contratações públicas são burocráticos, mas a resposta positiva de que em breve haverá a seleção de uma nova empresa para retomar a construção, que está paralisada desde a gestão anterior à entrada do Governador Tarcísio, nos traz esperança de progresso para a região do Jd. Boer.”

