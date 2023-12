O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro, visitou esta semana

as instalações da Rádio Anunciação FM, onde foi recebido pelo atual presidente da emissora, Rogério de Lima, e pelo radialista Rafael Augusto. Durante a visita, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 32 mil à estação por meio de uma emenda impositiva.

Essa verba será utilizada para adquirir novos equipamentos, visando melhorar a qualidade sonora oferecida aos ouvintes. Entre os itens previstos, estão uma mesa de som e novos microfones.

Rogério de Lima agradeceu o apoio e ressaltou a importância dessa verba para a rádio. Ele destacou que os novos equipamentos serão fundamentais para equipar a emissora e garantir uma experiência ainda melhor aos ouvintes.

A Rádio Anunciação FM é reconhecida por sua relevância na comunidade local, sendo uma fonte de informação e entretenimento para os moradores da região. Com a destinação dessa verba, a expectativa é que a rádio possa aprimorar ainda mais sua programação e oferecer uma experiência sonora de qualidade aos ouvintes.

