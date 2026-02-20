Os vereadores Paulo Monaro (PSD) e Carlos Fontes (Uniã0) travam disputa pelo ‘título’ de parlamentar mais conservador da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Monaro tem o viés católico e Fontes com a linha evangélica. Ex-presidente da CM, Monaro levava muitos padres à Casa de Leis e se aproximou ainda mais de padres conservadores. Sua pauta anti aborto tem sido bastante repisada neste e no mandato anterior.

Fontes ficou famoso na década passada com o debate em torno do ‘chip da besta’, que circulou como fakenews e foi levado por ele para o debate dentro da Câmara.

Lúcio traz Frente da Família

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza, na próxima segunda-feira (23), às 19h30, no Plenário Dr. Tancredo Neves, o lançamento oficial da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família. O evento é aberto ao público e marca a instalação do colegiado criado por meio da Resolução nº 3/2025, de 1º de outubro de 2025, de autoria da Mesa Diretora 2025/2026, com base no Projeto de Resolução nº 3/2025, de autoria do vereador Lúcio Donizete.

A normativa está em vigor e institui a Frente com o objetivo de promover debates, propor políticas públicas e desenvolver ações voltadas à valorização da vida e ao fortalecimento da família no município.

A solenidade contará com a presença de autoridades e lideranças convidadas. Entre os participantes está o secretário da Família de Osasco, Marcelo Couto, que abordará a importância de políticas públicas que promovam e defendam a vida e a família. Também será exibido vídeo com mensagem do deputado estadual Rogério Santos, coordenador da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que justificou ausência por compromissos de agenda, mas encaminhou manifestação de apoio à iniciativa.

O evento ainda contará com a participação do padre Claudemir da Silva, que tratará da defesa do direito à vida, além de mensagem em vídeo do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, que também justificou ausência e enviou palavra de fé aos presentes. A programação inclui, ainda, a manifestação do pastor Milanez, que falará sobre o fortalecimento da família como base da sociedade, e do vice-prefeito Felipe Sanches.

A Câmara convida toda a população a participar da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar.