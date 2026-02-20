O mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, que oferece mensalmente consultas e exames em diversas especialidades, terá sua quinta edição neste sábado (21), no Núcleo de Especialidades e em clínicas credenciadas do município.

A ação é destinada aos pacientes que aguardam na fila do sistema de regulação municipal, previamente convocados pelo call center da Saúde. O objetivo é agilizar os atendimentos e oferecer mais celeridade nos diagnósticos e tratamentos.

Nesta edição de fevereiro, o mutirão vai realizar consultas e procedimentos nas áreas de cardiologia, oncologia, ortopedia e saúde da mulher. Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça que os pacientes contatados pelo call center que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa da fila.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), componente do Ministério da Saúde dentro do programa “Agora Tem Especialistas”, que organiza consultas, exames e tecnologias de cuidado de forma integrada. O intuito é reduzir o tempo de espera, otimizar recursos e garantir atenção de qualidade nas áreas prioritárias.

“Esse mutirão é a prova de que Americana está no caminho certo ao priorizar a eficiência na saúde pública. Mais do que números, estamos entregando resolutividade para quem aguarda por um diagnóstico ou tratamento. Ao integrar diversas especialidades em um único dia, conseguimos dar um salto de qualidade no atendimento, reduzindo as filas e garantindo que o cidadão receba a assistência necessária com agilidade e dignidade, reforçando nosso compromisso com a saúde dos americanenses”, destaca o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Desde a primeira edição, em outubro do ano passado, o mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” já realizou quase 9 mil procedimentos e atendeu cerca de 3 mil pacientes, divididos da seguinte forma:

Outubro (saúde feminina): 2.079 procedimentos e 764 pacientes

Novembro (saúde masculina): 2.316 procedimentos e 850 pacientes

Dezembro: 2.300 procedimentos e 722 pacientes

Janeiro: 2.235 procedimentos e 736 pacientes

“A consolidação de Americana como referência na implantação da OCI demonstra a nossa capacidade técnica e operacional em organizar a rede de cuidados. Esse modelo permite que os recursos sejam otimizados, fazendo com que o fluxo de atendimento seja contínuo e integrado às diretrizes do Ministério. O sucesso das quatro edições anteriores, com quase 9 mil procedimentos realizados, nos dá a segurança de que estamos construindo um sistema de especialidades robusto e preparado para as demandas da população”, ressalta a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.