Americana confirmou que o município deverá receber mais quatro médicos por meio do programa “Mais Médicos”, fortalecendo a rede de Atenção Básica após requerimento apresentado pela vereadora Jacira Chávare (Republicanos).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Atualmente, Americana conta com 12 profissionais atuando pelo programa, todos com especialidade em Medicina de Família e Comunidade, distribuídos nas unidades de saúde.

4 vagas em aberto do Mais Médicos

Em resposta oficial encaminhada à Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde informou que há quatro vagas em aberto, uma para reposição na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Alvorada – devido a desligamento – e outras três para as equipes das UBSs Zanaga e Mário Covas, que aguardam credenciamento junto ao Ministério da Saúde.

Jacira destacou que, desde o início do mandato, tem acompanhado de perto a situação da Atenção Básica no município, cobrando informações sobre o número de profissionais e locais de atuação. “Nosso objetivo é garantir que nenhuma unidade fique desfalcada e que a população tenha acesso digno e ágil ao atendimento médico”, afirmou.

Com a reposição e a ampliação das equipes, a expectativa é reduzir a sobrecarga nas unidades e ampliar o acesso às consultas, especialmente nos bairros com maior demanda. Para Jacira, a confirmação das novas vagas demonstra que a fiscalização do Legislativo é fundamental para garantir melhorias concretas na saúde pública de Americana.

“A saúde é prioridade. Continuaremos acompanhando para que esses profissionais sejam efetivamente encaminhados e iniciem o atendimento o mais breve possível”, concluiu a parlamentar.