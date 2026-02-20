por Pr Aílton Gonçalves Dias- A Quaresma, por ser um tempo de preparação para a celebração da Páscoa, é conhecida como um tempo de moderação, de contrição. Tanto é que o jejum e a oração estão sempre associados à Quaresma. Contudo, quero propor nesta Quaresma um tempo de exageros. Vamos a eles.

Nesta Quaresma exagere no otimismo. Quando for cumprimentar alguém, não fale apenas um “bom dia”. Fale “ótimo dia”. Exagere! Deseje um ótimo e excelente dia! Isto não tem contraindicação. Nesta Quaresma exagere na ternura. Não seja rude com ninguém. Pratique a ternura. Ela também não tem contraindicação. O mundo está passando por momentos amargos, estamos precisando de pessoas ternas. A ternura cabe em qualquer lugar.

Nas relações pessoais, familiares, comerciais, não importa. Exagere no ato de praticar ternura. Nesta Quaresma exagere nos sorrisos. Elimine o semblante sisudo. Ria. Sorria. Dê gargalhadas. Atenda ao pedido de Ivan Lins… “Quero, sua risada mais gostosa… esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa…” Que seu sorriso seja fruto de sua esperança. Elimine o semblante carrancudo. Exagere nos sorrisos.

Nesta Quaresma exagere na bondade. Elimine a maldade. Abra espaços para a prática de coisas boas. A bondade também não tem contraindicação. O perfume de uma boa ação dura para sempre. “Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem”. Exagere na bondade, “apegue-se ao bem”. Nesta Quaresma exagere no fato de ser bênção para as pessoas. Nós somos feitura do Criador para sermos bênçãos. “Sê tu uma bênção”, é um mandato que se atualiza em missão para nossos dias. Precisamos ser “o bom perfume de Cristo” neste mundo. Não podemos perder a consciência de nossa missão em qualquer tempo.

Nesta Quaresma exagere na gentileza. Seja gentil. Não perca a docilidade nos seus relacionamentos. O mundo carece de gentileza. Um pequeno gesto. Uma palavra amiga. Um abraço apertado, sincero. A gentileza tem a capacidade de destravar portas enferrujadas… de apaziguar ânimos exaltados e trazer calmaria. Pratique a gentileza.

Nesta Quaresma exagere na humildade. Elimine a arrogância. Somos iguais, seres humanos. Não somos melhores que ninguém. Seja humilde. Tolere. “Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos”.

Nesta Quaresma exagere na reflexão, na contrição, no autoexame, na autocrítica. Nesta Quaresma exagere na oração e ore continuamente com o salmista e diga: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno”.

É isso!

Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano