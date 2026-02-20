Beth Capucini, psicóloga de formação e pessoa extremamente querida entre os Servidores da prefeitura de Americana faleceu esta quinta-feira. Beth construiu uma trajetória marcada pelo acolhimento, pela escuta sensível e pelo cuidado com o próximo, qualidades que a tornaram uma referência afetiva dentro e fora do ambiente de trabalho.

Nas redes sociais, ela comentou em 2023 a chegada dos 70 anos. Hoje tinha 72 anos e completaria 73 em setembro.

Nota do SINDICATO LUTO | Sindicato lamenta o falecimento da Elizabeth Beth Capucini, a “Beth”, nossa querida Psicóloga 🕊️. Descanse em paz!

É com imenso pesar que o SSPMA comunica o falecimento de Elizabeth Capucini, a Beth, ocorrido ontem, 19 de fevereiro, deixando familiares, amigos e colegas de luto.

Despedida de Beth Capucini

O velório foi realizado esta sexta-feira dia 20 de fevereiro, das 10 às 14 horas, no Cemitério da Saudade, em Americana, local onde familiares e companheiros de luta puderam prestar as últimas homenagens.