“Eu Queria Ser Cássia Eller”. No dia 26 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, a Formiguinha Doçaria promove um mergulho na história de um dos maiores ícones do rock brasileiro. O projeto Formigueiro Cultural recebe o premiado jornalista e escritor Tom Cardoso para um bate-papo exclusivo sobre sua obra mais recente.

Vencedor do Prêmio Jabuti e autor de biografias de nomes como Chico Buarque e Caetano Veloso, Cardoso traz a Americana detalhes inéditos da trajetória de Cássia. O livro explora desde a infância da artista até sua morte precoce em 2001, destacando depoimentos de figuras centrais como Nando Reis e Maria Eugênia.

Destaques do Evento Cássia Eller:

Narrativa de Resistência: O debate abordará a luta de Cássia para manter sua identidade artística contra as pressões da indústria fonográfica.

O debate abordará a luta de Cássia para manter sua identidade artística contra as pressões da indústria fonográfica. Experiência Intimista: O evento acontece no piso superior da Doçaria, unindo literatura, história, música e gastronomia.

O evento acontece no piso superior da Doçaria, unindo literatura, história, música e gastronomia. Sessão de Autógrafos: O autor estará disponível para assinar exemplares, que serão vendidos no local.

O Formigueiro Cultural

Idealizado pelos proprietários da Formiguinha Doçaria, o projeto consolida o espaço como um hub cultural em Americana, promovendo noites dedicadas às artes, como música, dança e literatura.

SERVIÇO

Evento: Bate-papo e sessão de autógrafos com Tom Cardoso.

Bate-papo e sessão de autógrafos com Tom Cardoso. Data: 26 de fevereiro, às 19h.

26 de fevereiro, às 19h. Local: Formiguinha Doçaria (Piso Superior) – R. Fortunato Faraone, 861, Jd. Girassol, Americana – SP.

Ingresso: R$49,90 | Ingresso + Exemplar do livro autografado: R$99,90 através do Link do Instragram @formiguinhadocaria: Ingresso Formiguinha Cultural ou pelo WhatsApp (19) 98729-2130.