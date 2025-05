O vereador Paulo Monaro (PSD) lamentou a morte do Apóstolo José Renato da Silva, que morreu esta madrugada aos 48 anos. Ele esteve em Santa Bárbara no final de semana e era o líder da igreja Pentecostal Atalaias de Cristo com sede em São Bernardo do Campo.

Monaro e nota sobre apóstolo

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Apóstolo José Renato da Silva, ocorrido na noite de ontem. A perda de um homem de fé, dedicação e esperança deixa uma lacuna irreparável na comunidade e em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

O apóstolo José Renato foi um exemplo de superação e determinação, cuja trajetória de vida foi marcada por desafios enfrentados com coragem e fé inabalável. Desde jovem, sua ligação com a igreja e a espiritualidade o conduziram a dedicar sua vida ao serviço de Deus e ao cuidado do próximo. Fundador da Igreja Pentecostal Atalaias de Cristo Ministério ABC, em Santo André, ele foi uma figura inspiradora na transformação de vidas e na promoção de obras sociais, levando esperança e conforto a muitos.

Além de seu trabalho religioso, José Renato atuou de forma significativa na área social, ajudando aqueles que mais necessitam.

