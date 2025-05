Um homem que vendia drogas acabou detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na manhã deste domingo. O caso aconteceu por volta das 9h no jardim Mollon.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Barbara Do Oeste

Natureza: Tráfico de drogas

DATA : 04/05/2025 HORA: 09:05

LOCAL: Rua do Níquel cruzamento com Rua do Mercúrio.

🚓 VTR 155 Gcm Mendes Subinspetor Dênis

🚓VTR 130 Gcm Henrique Gcm Gilmar

SÍNTESE:

Em patrulhamento pela Rua do Níquel cruzamento com a Rua do Mercúrio, esta equipe visualizou uma parte masculina de roupa preta, posteriormente identificado como J.S.O, que ao notar a presença da viatura o indivíduo que estava sentado em uma cadeira jogou algo ao solo, motivo pelo qual gerou fundada suspeita, sendo realizada abordagem padrão. Em revista pessoal foi localizado com o abordado R$ 56.00 em espécie bem como uma porção de substância análoga a cocaína.

Em diálogo com o indivíduo, o mesmo afirmou que estava pelo local para falar com sua ex amásia e que estaria na prática do tráfico de drogas desde a noite anterior. Feito uma varredura pelas proximidades, cerca de 15 metros do local dos fatos foram localizados em um buraco no muro em um tubete, 11 porções de substância análoga a cocaína idênticas ao que estavam com o indivíduo bem como mais 14 porções do mesmo entorpecente enterrados na raiz de uma árvore.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão à J. pelo crime de tráfico de drogas e este foi algemado conforme Decreto 8858/16 pelo receio fundado de fuga, uma vez que o abordado apresentava agitação. Diante do ocorrido o envolvido foi conduzido até o Plantão Policial onde foram apresentados os fatos e após a Autoridade Policial tomar ciência, ratificou a voz de prisão, permanecendo o conduzido à disposição da justiça.