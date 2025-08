Um morador de Americana indignado com a proliferação de escorpiões no bairro onde mora afirmou que ‘recolhe’ dezenas de escorpiões em frente de casa nas últimas semanas.

“Todo dia mato escorpião aqui em casa e na praça na frente de casa e até na calçada do vizinho. Aqui tá cheio e todo dia tem criança brincando no parquinho”, afirmou Joel Júnior, que mora em frente da praça do jardim Brasília.

Ele conta que recolheu quase 40 escorpiões no último mês de julho.

Segue o morador “Eu postei um vídeo no face onde eu peguei eles tmbm na praça, porém só filmei eles mortos já , tenho medo não só pela minha filha mais tem um parquinho na praça aqui”.

Ainda sem respostas de sua demanda, Joel decidiu tomar medidas por conta própria. Ele contou ao NM que neste final de semana passou veneno no muro de sua casa.