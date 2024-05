Moradora de Sumaré ganha moto da Acia

Uma moradora de Sumaré foi a ganhadora da moto Honda Elite 125

do primeiro sorteio da nova campanha do Espetáculo de Prêmios da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizado na tarde de quinta-feira, dia 23, na sede da entidade. Maria de Jesus SãoFélix fez a compra na loja Paris Hidroluz e preencheu o cupom.

Além da moto foram sorteados uma smart TV 4K 43”, um notebook Dell e cinco vales-compra no valor de R$ 500 cada.

No caso dos vales-compra três ganhadores preencheram os cupons na loja A Japonesa: Chaelen Rodrigues, Felipe Miranda e Sonia de Almeida, todos residentes em Americana.

Os outros dois saíram para Dalva Delgrande, também de Americana, que comprou no Depósito São Manoel, e Paulo Bernardes Soares, da cidade de Cajamar, que fez o preenchimento do cupom na Varrelar.

Denise Campanha, que adquiriu produtos no MBox Supermecados, foi a ganhadora do notebook, enquanto Graci Perez vai levar para casa a smart TV. Ela comprou na Oriental Magazine. As duas mulheres também são de Americana.

O Espetáculo de Prêmios chega em 2024 na sua terceira edição com a distribuição de R$ 200 mil em produtos até abril do próximo ano. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com cartazes o consumidor terá direito a um cupom. Os cupons são acumulativos e valem para todos os meses. Em agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, haverá a entrega de outra moto Elite 125 e em janeiro o prêmio principal será um Fiat Mobi zero quilômetro, devido ao aniversário da Acia.

