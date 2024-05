FAM, Sanfarma e Sicredi homenageadas na Câmara

A Câmara de Americana realizou na quinta-feira (23) a entrega de medalhas de mérito “Empresa Cidadã” à FAM, à Sanfarma e à Sicredi pelas ações realizadas na área social do município.

As homenagens na sessão solene foram motivadas por decretos legislativos de autoria dos vereadores Juninho Dias (PSD) e Thiago Martins (PL) e do vereador da 15ª, 16ª e 17ª legislaturas Odair Dias.

Participaram do evento os vereadores Juninho Dias e Thiago Martins; o fundador e proprietário da Sanfarma, Jaime Luciano de Biagi; o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini; e a gerente de atendimento da Sicredi, Ana Paula Silva de Aguiar, além de convidados e colaboradores das empresas homenageadas.

Durante o uso da palavra, o vereador Thiago Martins enalteceu o papel da Faculdade de Americana no crescimento da cidade e na oferta de oportunidades educacionais para os jovens. “Estamos gratos de poder entregar essa medalha, porque se vocês estão aqui é porque participam do desenvolvimento da cidade de Americana. A FAM está sempre disposta a ajudar com muita boa vontade, sempre participando em ações sociais, então eu dedico essa homenagem a todos os funcionários da faculdade, especialmente ao Gustavo que hoje veio representar e cujo trabalho todos nós admiramos”, disse.

O vereador Juninho Dias destacou a atuação das empresas em ações sociais e beneficentes em Americana. “Na verdade, ainda é muito pouco essa homenagem de hoje, porque essas empresas têm uma importância profunda da vida de muitos americanenses. Toda vez que a gente precisa de parceiros para promover jantares beneficentes, levar esporte e cultura, através dos nossos projetos, lá está o Luciano para nos ajudar. É uma empresa que colabora sem nunca pedir nada em troca, sem pedir divulgação, é realmente de coração, parabéns”, discursou.

Os homenageados utilizaram a palavra para agradecer a concessão da medalha. O fundador e proprietário da Sanfarma compartilhou a história da empresa. “Nós sempre estendemos a mão porque sabemos o quão importante é ter uma mão estendida, não foi fácil nosso começo. Quando fazemos as ações sociais estamos cumprindo com objetivo da empresa, que é cuidar das pessoas. É uma gratidão enorme receber essa medalha, porque embora tenhamos iniciado em Extrema, a cidade de Americana nos acolheu e tudo o que fazemos em contrapartida ainda é pouco perto do que recebemos quando aqui chegamos”, falou Biagi.

Gustavo Azzolini defendeu que o caminho para um país se desenvolver é por meio da educação. “Na FAM somos uma equipe que realmente merece a medalha, nosso fundador sempre deixou clara nossa missão de responsabilidade social aliada à alta qualidade de ensino. Encontro com educadores, clínica-escola, programa nutricional para crianças e trote solidário são apenas algumas das ações. Também recebemos pacientes da rede local de saúde pública, que acolhemos com muito carinho, e levamos esse valor aos nossos alunos que, no futuro, estarão trabalhando na nossa cidade. Temos muitos planos de expansão e sempre abraçaremos Americana”, observou.

A aproximação com a comunidade local e o desenvolvimento econômico do município foram destacados pela representante da Sicredi. “Uma honra receber a medalha, pois isso reforça a nossa missão de estarmos próximos à comunidade e oferecer soluções financeiras que cooperem para a construção de uma sociedade mais próspera. Parte das nossas estratégias é baseada em relacionamento e cooperativismo, então temos projetos sociais em andamento que praticamos em sintonia com esses valores”, comentou Ana Paula.

