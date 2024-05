A rinoplastia é um procedimento estético que visa melhorar tanto a aparência quanto a função nasal. Muitas pessoas buscam essa cirurgia para corrigir imperfeições no formato do nariz, como desvios, assimetrias ou alterações indesejadas. No entanto, uma dúvida comum é: qual é a idade ideal para fazer rinoplastia? Primeiro, é importante entender que a rinoplastia remodela a estrutura nasal, tanto óssea quanto cartilaginosa. Esse procedimento é procurado por muitas pessoas para melhorar queixas estéticas do nariz e para aqueles que possuem dificuldade na respiração. A cirurgia pode tornar o nariz mais harmônico e ajudar a resolver problemas nasais. Ela pode ser indicada para diferentes finalidades, incluindo questões estéticas, funcionais e reparadoras. Seja para melhorar a harmonia facial, corrigir problemas respiratórios ou reparar deformidades causadas por traumas ou condições médicas, a rinoplastia pode oferecer benefícios significativos para pacientes de todas as idades. O Dr. Guilherme Scheibel, renomado otorrinolaringologista especialista em rinoplastia, esclarece que não existe uma idade única e fixa para todos os pacientes, mas deve considerar as características individuais de cada pessoa. Segundo ele: “É crucial lembrar que o desenvolvimento facial varia. Para mulheres, a faixa etária que se inicia o desenvolvimento geralmente começa por volta dos 13 aos 14 anos. Já para os homens, ocorre mais tarde, entre os 16 e 17 anos.” O Dr. Scheibel enfatiza que a confirmação de que o paciente parou de crescer é essencial antes de realizar a cirurgia. Isso é feito por meio de radiografias da pelve, que são as melhores para avaliar o fechamento dos pontos de crescimento. No entanto, existem exceções importantes a essas regras gerais: “Em alguns casos, crianças e adolescentes podem se beneficiar de uma intervenção cirúrgica mais precoce. Por exemplo, quando há um desvio significativo na pirâmide nasal ou no septo nasal, que afeta a estética e a função respiratória.” Além disso, a maturidade emocional do paciente é um fator importante a ser considerado. A decisão de realizar uma cirurgia estética como a rinoplastia deve ser tomada de forma consciente e madura, levando em conta as expectativas realistas sobre os resultados e os possíveis riscos envolvidos no procedimento.