O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti”, no bairro São Vito, venceu o Campeonato de Tampinhas Plásticas, Lacres Plásticos e Blisters na categoria Ensino Fundamental da rede municipal no mês de abril. O troféu foi entregue, na manhã desta quinta-feira (23), pelas equipes das secretarias de Meio Ambiente e de Educação e da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), idealizadora do concurso.

“Estivemos no CIEP São Vito entregando o troféu aos alunos representantes da escola que cursam o 5º ano. A escola foi a que mais arrecadou tampinhas lacres e blister no ensino fundamental da rede municipal. O empenho da escola na arrecadação dos materiais recicláveis é um exemplo para toda a cidade e ajuda na conscientização em prol do meio ambiente”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O Campeonato de Tampinhas teve início em agosto do ano passado e será encerrado durante a 3ª edição da FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana), que acontece no dia 2 de junho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, parabenizou a escola pela conquista. “É um campeonato que mobiliza as escolas e a comunidade para ações de sustentabilidade e conscientiza a população sobre a importância da coleta seletiva, da reciclagem e do reaproveitamento. Realizado pela APAE, prefeitura e parceiros, a ação reforça o compromisso e o papel que cada um de nós temos para garantir a preservação da natureza. A ação também tem o caráter social, que ajuda a APAE a manter os projetos no nosso município”, afirmou o secretário.