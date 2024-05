O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste participou nesta quarta-feira (22), do 52º Congresso Nacional da Assemae – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, que traz o tema “Oportunidade e desafios da prestação direta dos serviços de saneamento básico na visão dos Prefeitos”, evento que acontece na cidade de Ribeirão Preto.

A autarquia foi representada pelo diretor-superintendente, Laerson Andia Júnior, que participou da Mesa Redonda com abordagem na comparação entre modelos de tratamento de esgoto sanitário, que teve como participantes gestores do saneamento de diversos municípios de diferentes estados brasileiros.

Na ocasião, foi apresentado o modelo que trouxe para Santa Bárbara d’Oeste a conquista do tratamento de 100% do esgoto coletado, com as construções das novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs Toledos II e Barrocão), bem como as novas tecnologias aplicadas nas reformas executadas nos últimos anos pelo DAE nas ETEs existentes.

“É um orgulho muito grande apresentar um pouco do trabalho que viemos fazendo em nossa estrutura de saneamento básico nestes últimos 10 anos em Santa Barbara, cidade que já é referência em tratamento de esgoto. Vamos continuar trabalhando forte, principalmente no quesito sustentabilidade, afinal fomos visualizados entre as melhores do Brasil, estamos no caminho certo”, comentou Laerson.

Com foco na continuidade de defender e apoiar os serviços municipais de saneamento, a Assemae busca através do 52º Congresso, que teve início no último dia 20 e segue até o dia 24, a troca de experiências e a apresentação de soluções inovadoras a fim de servir como inspiração para os gestores municipais. O superintendente esteve acompanhado de uma equipe técnica do DAE barbarense.