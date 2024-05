Com vereadores, Piovezan entrega Novo CAPS Infantil

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quinta-feira (23) o Novo CAPS Infantil.

Implantado na Rua dos Tucanos, no São Francisco 2, o novo Centro de Apoio Psicossocial Infantil possui 625 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 2,3 milhões.

Leia + sobre política regional

O espaço conta com consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

No Novo CAPS Infantil todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. Também haverá iluminação com lâmpadas LED, instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sistema de alarme e monitoramento e ainda instalação de energia solar com placas fotovoltaicas.

“Essa é 3ª obra na área de Saúde em menos de 30 dias. Um prédio moderno e à altura da capacidade de todos os profissionais que atendem cerca de 2 mil pacientes neste segmento da Saúde Mental. Por falar em profissionais, nesta noite lembramos especialmente da Dona Ednalva, nossa companheira de serviço público, que atuava no CAPS, e que nos deixou na véspera da entrega deste espaço. Que Deus a receba de braços abertos e que conforte o coração dos familiares, amigos e todos os companheiros de trabalho. Todos nós, juntos, cuidaremos com muito carinho deste espaço que ela deixou prontinho para ser inaugurado”, discursou o prefeito Rafael Piovezan.

O CAPS Infantil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas em saúde mental. Entre os serviços ofertados na unidade estão grupos e oficinas terapêuticas, psicoterapia individual, acolhimento ao familiar e usuário, consultas com médico psiquiatra, consultas de enfermagem e terapias especializadas, como reiki, aromaterapia, cromoterapia e auriculoterapia. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, a Chefe do Gabinete do Prefeito, Patrícia Marques, os secretários Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Joel Cardoso (Governo), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Vinícius Furlan (Esportes), Paula Mori (Fazenda), Márcia Regina Petrini Della Piazza (Justiça e Relações Institucionais), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços) e Marcus Pensuti (Saúde), os vereadores Carlão Motorista, Careca do Esporte, Juca Bortolucci, Celso Ávila, Kifu, Isac Sorrillo, Kátia Ferrari, Nilson Araújo e Esther Moraes, equipe de trabalho da unidade e população.

Mais obras da Saúde

Além do CAPS Infantil, o Novo Complexo Regional de Saúde do Pérola e o Novo Laboratório de Análises Clínicas do Município já foram entregues à população. Na reta final está a construção do Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa. E em ritmo acelerado seguem as construções do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, na área central, o Novo CAPS Infantil, no São Francisco 2 | Santa Rita, e a “Cidade Saúde”, às margens da Avenida Santa Bárbara, que abrigará diversos setores como o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP