Neste domingo, 3 de agosto, moradores de Americana se reuniram para uma ação voluntária de limpeza em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada no bairro Machadinho. A mobilização foi liderada por Jair Ferreira, conhecido por manter uma horta orgânica na região.

“É com muita tristeza que estamos aqui fazendo essa ação. Estamos praticamente no Centro de Americana e encontramos uma situação lamentável, com muito lixo descartado de forma irregular, provavelmente por moradores. Tem vidro, entulho e até escorpiões. Isso não caiu do céu”, lamentou o voluntário.

Ele também fez um apelo: “Queremos dar um alerta à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura e a todos: é necessário um trabalho contínuo e não só aqui, porque há muitos pontos críticos pela cidade”.

A engenheira florestal Nara também participou da mobilização e destacou a importância da iniciativa. Ela já conhecia a horta de Jair e se disse motivada a apoiar a ação: “Faz todo sentido essa mobilização. O Jair já contribui com alimentos orgânicos e agora quer transformar o entorno da horta. Isso é um legado ambiental que vai além da produção, é sobre consciência e transformação dos hábitos da população”.

Segundo Jair, o grupo “Ações Ecológicas” foi criado em 2019 e pretende organizar novas ações de limpeza ao menos uma vez por mês. “Convido todos que amam o meio ambiente a participar. Queremos angariar mais voluntários para cuidar das áreas verdes da nossa cidade”, afirmou. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 9140-7136.

Durante a limpeza, o voluntário Guilherme encontrou um escorpião entre os entulhos. “É assustador. Aqui é uma das poucas áreas com mata nativa em Americana, tem até um rio passando. Precisamos cuidar disso. A população precisa se engajar”, alertou.

