O Procon Sumaré promoveu na última terça-feira (29) o Procon Renegocia, ação voltada para a renegociação de dívidas com condições especiais para consumidores. Ao longo do dia, mais de 700 atendimentos foram realizados, alcançando um índice expressivo: 97% de adesão às propostas apresentadas.

A iniciativa, que ocorreu na Faculdade Anhanguera, contou com o apoio de entidades parceiras, como a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária), OAB Sumaré, bancos e grandes empresas, que possibilitaram descontos e facilidades de pagamento para diferentes tipos de débitos, oferecendo alternativas para que os consumidores pudessem regularizar sua situação financeira.

O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Alisson Chuma, ressaltou a importância do evento. “Nosso objetivo é criar pontes entre consumidores e credores, facilitando acordos que tragam alívio para as famílias e novas oportunidades de recomeço”, afirmou.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou o impacto social da ação. “O Procon Renegocia é um instrumento de cidadania e dignidade. É gratificante ver tantas famílias tendo a chance de colocar as contas em dia e recuperar o equilíbrio financeiro”.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também reforçou o compromisso da gestão com iniciativas voltadas à população. “Trabalhamos para oferecer soluções práticas, que realmente cheguem à vida das pessoas. A adesão expressiva mostra que estamos no caminho certo”, disse.

