Perto do mar- Um estudo publicado pela Universidade Estadual de Ohio revelou que pessoas que vivem até 48 quilômetros de oceanos ou golfos têm maior expectativa de vida. A pesquisa atribui o benefício a fatores como temperaturas mais amenas, maior contato com a natureza, incentivo à prática de atividades físicas e menor poluição.

No litoral norte catarinense, Porto Belo se destaca por unir natureza preservada, clima agradável e empreendimentos que valorizam bem-estar, sustentabilidade e a proximidade com o mar.

A cidade é conhecida por estar em uma região que concentra redutos paradisíacos, como a enseada do Caixa D’Aço, ponto de encontro de veleiros e lanchas de luxo e a Ilha de Porto Belo, com águas cristalinas. Vizinha de consagrados destinos turísticos como Itapema e Bombinhas, a comunicação de praias com vida ao ar livre e infraestrutura consolida o município como um destino que harmoniza lazer e bem-estar.

A sua vocação tem atraído investimentos imobiliários. A Phacz Empreendimentos, renomada construtora da região, é destaque pelos projetos que associam inovação arquitetônica, sustentabilidade e bem-estar.

“Cada vez mais pessoas buscam no litoral um lugar para morar, um refúgio que proporcione saúde, bem-estar e conexão com a natureza e um imóvel que representa esse estilo de vida. E é isso que valorizamos nos nossos projetos”, destaca Ana Clara Zanon, sócia-proprietária da Phacz Empreendimentos.

Empreendimentos como o Hera Phacz Home e Blue Forest, ambos em Porto Belo, agregam conceitos inovadores. O Hera introduziu no Brasil o puzzle living, com tipologias que se alternam ao longo da torre e se adaptam a diferentes momentos da vida. Com plantas que se assemelham a peças de um ‘quebra-cabeça’ garantem ventilação natural, mais privacidade entre os apartamentos e uma estética orgânica. Já o Blue Forest tem mais de 1.300 m² de área de lazer distribuídos em dois pavimentos, incluindo uma floresta suspensa a 20 metros de altura, no 6º andar, além de ser o primeiro empreendimento residencial em Santa Catarina a conquistar a certificação internacional LEED.

Sobre a PHACZ

Fundada em 2007, a PHACZ Empreendimentos é uma construtora familiar catarinense que alia inovação, solidez e compromisso com a sustentabilidade em cada projeto. O nome PHACZ representa as iniciais dos filhos do fundador:

Paulo Henrique (PH), Ana Clara (AC) e o sobrenome Zanon (Z), família que carrega décadas de experiência no setor da construção civil. Com atuação marcada por responsabilidade ambiental, a empresa foi a primeira construtora a conquistar a pré-certificação LEED residencial em Santa Catarina, chancela internacional que reconhece construções sustentáveis. A PHACZ é também precursora da ACIP (Associação de Construtoras e Incorporadoras de Porto Belo), com o objetivo de promover obras de grande relevância e impacto positivo, sem comprometer a identidade cultural local.

