Na madrugada deste domingo (21), o modelo, apresentador e ex-participante de “A Fazenda”, JP Mantovani, faleceu em um grave acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.
O acidente aconteceu na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, no sentido norte. JP teria perdido o controle da moto, caído na pista e acabou sendo atingido por um caminhão de limpeza urbana que passava pelo local.
JP Mantovani ex Fazenda
JP ficou conhecido nacionalmente por sua participação na 8ª temporada de “A Fazenda” (2015) e no “Power Couple Brasil 5” (2021). Ele era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante da banda Rouge.
