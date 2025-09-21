O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, lançou, nesta sexta-feira (19), o Projeto EnvelheSer, voltado a promover o envelhecimento ativo, saudável e participativo das pessoas idosas.

A solenidade foi realizada na sede da secretaria, no Jardim São Roque, com a presença de cerca de 150 pessoas. As inscrições já estão abertas no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

A iniciativa de Americana foi aprovada com nota máxima pela Comissão de Seleção de Projetos do Conselho Estadual do Idoso. Serão investidos R$ 515.500,00, em recursos do Governo de São Paulo, com contrapartida da Prefeitura de R$ 14.352,85.

“O Projeto EnvelheSer vai oferecer apoio e suporte para atividades, cuidados com a saúde e qualidade de vida às pessoas idosas, beneficiando cerca de 550 participantes. Parabenizo a equipe da secretária Juliani pela conquista e ao Governo do Estado pela viabilização do recurso. Mais um gesto de carinho do governador Tarcísio de Freitas com a nossa cidade”, disse o prefeito Chico.

Com o tema “EnvelheSer: porque viver bem é um direito em qualquer idade”, o projeto prevê oficinas temáticas, rodas de conversa, atividades físicas adaptadas, convivência, lazer, passeios, ações intergeracionais e campanhas de valorização da pessoa idosa. Americana tem 47.160 pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 19,12% da população, de acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com base em 2024.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou o impacto da ação. “Estamos lançando um trabalho muito importante para os maiores de 60 anos, que vai possibilitar diversas atividades, incentivando uma vida mais ativa e a oportunidade de viver bem e melhor. Parabenizo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e os funcionários que tornaram possível este projeto”, afirmou.

Desenvolvido no âmbito da Proteção Social Básica, o EnvelheSer é voltado preferencialmente às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco social, acompanhadas pelos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e atendidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A coordenação será da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+.

“A secretaria idealizou o EnvelheSer para garantir mais oportunidades de convivência, lazer e cuidados, fortalecendo direitos e autonomia da população idosa de Americana. A aprovação pelo Conselho Estadual do Idoso reforça o avanço das políticas públicas voltadas à terceira idade na cidade”, afirmou a secretária Juliani.

A criação do programa atende a demandas apresentadas durante a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em que foram solicitados mais espaços de convivência, atividades físicas e recreativas.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), Mariana Zimermann, também destacou a iniciativa. “O projeto EnvelheSer é resultado de um trabalho conjunto envolvendo prefeitura, COMID, entidades e sociedade”, disse.

As atividades acontecerão nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFVs), praças públicas e centros esportivos municipais. Logo após a solenidade de lançamento, os presentes participaram de alongamento, integração e confraternização.

Também estiveram no evento os vereadores Lucas Leoncine, Talitha de Nadai e Leonora Périco; o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra; a coordenadora da Unidade de Direitos Humanos, Cibele Ascari; a técnica de referência da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), Janaína de Freitas de Oliveira; a coordenadora da Proteção Social Básica, Janaína Basso; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Geisa Celeste da Silva; a vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher (CMDM), Léa Amábile; e representantes das entidades SOMA, SESPA e Cruzada das Senhoras Católicas.

Inscrições

As inscrições já podem ser feitas clicando no banner do projeto no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) ou direto pelo link: https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=projeto-envelheser. Também estarão disponíveis nos SCFVs, nos seguintes endereços:

Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Endereço: Rua Maranhão, nº 1.437 – Praia Azul

Telefone: (19) 98964-1431

Casa de Dom Bosco

Endereço: Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3406-1147 / (19) 99615-3271

Cruzadas das Senhoras Católicas

Endereço: Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga

Telefone: (19) 3601-6915

Cruzadas das Senhoras Católicas

Endereço: Rua do Botafogo, 131, casa A – Jardim Guanabara

Telefone: (19) 3461-1657

Diaconia São Judas Tadeu

Endereço: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

Telefone: (19) 3407-6446

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescente de Americana (SOMA)

Endereço: Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Telefone: (19) 3468-6605 / 98164-4222

Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

Endereço: Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3407-5128 / (19) 3407-5257

